【ヤングガンガン 2026 No.12】 6月5日 発売 価格：460円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.12」を6月5日に発売した。価格は460円。 表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん、巻末グラビアには木村夢叶さんが登場している。 巻頭カラーは「スノードロップ ～あなたの死を望みます～」。また、特別読み切り「こ