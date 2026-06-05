かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。6月3日（水）放送の同番組では、山内が後輩からの“まさかの暴露”に苦笑いする場面があった。【映像】「そんなんもう今アカン」画面に“自主規制”のかかった渾身ギャグ番組恒例の濱家が考案した山内ドッキリ企画。今回は「山内プリズン・ブレイク」と題し、無実の罪で投獄されてしまった山内が、次々と襲い掛かるドッキリをかい