6月5日（現地時間4日、日付は以下同）。NBAの広報から、「NBAファイナル2026」第1戦の試合中にコートへ乱入し、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）と写真を撮ろうとして逮捕された男が、NBAの全アリーナから永久追放処分を受けたことが発表された。 4日にスパーズのホーム、フロストバンク・センターで開催されたファイナル初戦は、アウェーのニュ