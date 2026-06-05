セプテーニ・ホールディングスは反発。ＳＢＩ証券が４日付で投資判断を「中立」から「買い」へ、目標株価を４４０円から６２０円へ引き上げており、これが材料視されているようだ。 証券会社によると、生産性向上による業績上振れ余地が残ると指摘。電通協業による増収モメンタムの加速に加え、ＡＩ活用や人員適正化を背景に従業員数を抑制しながら利益率改善が進展しており、その効果は構造的で一定の持続性が