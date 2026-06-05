菊池製作所が急反発している。グループのイームズロボティクス（福島県南相馬市）が６月３日から５日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催中の「ＪａｐａｎＤｒｏｎｅ２０２６」に「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡＤＲＯＮＥ」として出展しており、これが手掛かり材料視されているようだ。 経済産業省の中小企業イノベーション創出推進事業（ＳＢＩＲ）で開発を進めている次世代ドローン運航インフラ（