シーイーシーが３日ぶりに反発している。４日の取引終了後に、ＡＩコンサルティングやＡＩエージェントの実装などを行うＡＩＬｉｂｒａｒｉｕｍ（東京都千代田区）と資本・業務提携の検討を開始すると発表しており、好材料視されている。 両社の強みを融合することで、構想策定から業務実装、ＡＩＯｐｓ（ＡＩ＋システムの運用）を含む運用定着に至るまでの一気通貫で支援するソリューショ