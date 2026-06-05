『アイス・エイジ』シリーズ10年ぶりの劇場映画『Ice Age: Boiling Point（原題）が、『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』の邦題で2027年に日本公開されることが決定。あわせてティザー予告とポスタービジュアルが公開された。 参考：ジェシーが“絆”を取り戻すために立ち上がる『トイ・ストーリー5』日本版予告公開 2002年に第1作目が公開されて以来、20年以上にわた