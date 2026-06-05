高齢の方にとって食事は大きな楽しみの一つですが、加齢や病気によって飲み込む力が弱くなると、食べ物を喉に詰まらせる窒息事故のリスクが高まります。万が一の際、迅速に適切な対応ができるかどうかで、その後の経過が大きく左右されます。 本記事では、介護中に食べ物や飲み物を喉に詰まらせたときの対処法やポイントを、以下の点を中心に解説します。 喉に詰まらせたときのサインと応急対応 嚥下機能が低下する