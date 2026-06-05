志塚さんは、20代のころから日光過敏や皮疹の症状を感じながらも、「アレルギーかな？」と深刻に考えることなく過ごしてきました。2017年、口腔内の良性腫瘍の手術入院をきっかけに、皮膚症状が急激に悪化。難病指定医のいる総合病院を自ら受診し、同年10月に「全身性エリテマトーデス（SLE／免疫系が誤って自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患の難病）」と診断されました。診断と同時期に子宮頸部高度異形成（子宮