かつてANAが再建を支援したスカイマークが、JALとコードシェアする地域航空FDAの親会社から、出資を受けて経営陣を送り込まれることになった。今後の最大の焦点は、業界再編が進むか否か。静岡の異色企業が、再編の“台風の目”となりそうだ。浮上する4つのシナリオを解説する。（航空ジャーナリスト北島幸司）スカイマークの筆頭株主になったANAでもJALでもない企業の正体ANAとJALに次ぐ航空大手スカイマークの2026年3月期決