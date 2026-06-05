産後の「運動不足」だと思っていた左膝の痛みが、実は「骨のがん」と呼ばれる骨肉腫だったna_iさん（仮称）。幼い2人の子どもを抱えながらの長期入院、コロナ禍での孤独な闘病、そして押し潰されそうになる心と向き合いながら過酷な治療を乗り越えました。現在では無事に寛解を迎え、念願だった3人目のお子さんも出産。「何気ない毎日が本当に幸せ」と語る彼女に、早期発見の大切さや最初の病院選びの重要性についてお話を伺いまし