中国・習近平国家主席の「一帯一路」構想もあって建設された東南アジアの高速鉄道が、相次ぎ失敗の様相を呈している。中国高速鉄道の「3大ダメ構造」とは？（ライター前林広樹）中国・習近平の「一帯一路」で東南アジア高速鉄道が相次ぎ失敗中国の習近平国家主席が2013年に提唱した「一帯一路」とは、中国を起点にアジアやヨーロッパまでインフラ整備や経済協力を進め、中国の影響力を拡大させることを狙った構想だ。これに基