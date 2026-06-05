韓国代表が北中米ワールドカップ本大会前の最終チェックをすべて終えた。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOTエルサルバドル戦では代替招集のDFチョ・ウィジェ（全北現代モータース）、第3GKのソン・ボムグン（全北現代モータース）も出場機会を得て、最終エントリーのほぼ全員が実戦をこなした。ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は6月4日（日本時間）、米ユタ州プロボのBYUサウスフィールドで行