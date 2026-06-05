北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるフランス代表が、まさかの黒星を喫した。２大会ぶりのW杯制覇を目ざすフランスは現地６月４日、国際親善試合でコートジボワール代表とホームで対戦。立ち上がりから主導権を握ると、45分にラヤン・シェルキが先制ゴールを奪う。しかし後半に２失点を許し、１−２で逆転負けとなった。試合後、フランスメディア『France 24』によると、ディディエ・デシャン監督は敗戦を冷静に受け止め