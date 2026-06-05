【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。そのウィーク内イベントとして、6月11日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲 LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』の特別功労賞に北島三郎、プレゼンターに堺正章が決定した。 ■北島三郎に初の特別功労賞が贈られる 「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。