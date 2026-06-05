【写真】藤ヶ谷太輔のヴィンテージアイテムを取り入れた私服コーデ Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramのストーリーズを更新。街中で撮影された写真を公開し、注目を集めている。 ■藤ヶ谷太輔、渋谷の街角でクールな表情 公開されたのは、渋谷の街中で撮影されたもの。 藤ヶ谷は、胸元に“ティンカー・ベル”がプリントされたネイビーのTシャツに色落ちデニムを合わせた