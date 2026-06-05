セルシス [東証Ｐ] が6月5日午前(11:00)に配当修正を発表。26年12月期の上期配当を従来計画の18円→20円(前年同期は22円)に増額し、年間配当は40円になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元について、経営の重要な課題の一つと認識しており、配当については高いROEを意識して適正な財務の健全性を確保しつつ、安定的な配当額の維持と中長期的な配当額の増加に努めて