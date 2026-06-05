5日11時現在の日経平均株価は前日比948.21円（-1.41％）安の6万6522.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1259、値下がりは279、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は419.36円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が331.87円、イビデン が91.52円、信越化 が57.99円、ＳＢＧ が48.27円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を35.2