2026年6月2日、台湾メディアの聯合新聞網は、「ある台湾人女性が日本旅行から戻る際、福岡空港である土産を多くの人が購入していることに気付いた。その商品を20個以上購入している人もいるとSNSに投稿したところ、多くのネットユーザーから大きな反響が寄せられた」と報じた。 台湾のネットユーザーがSNSのThreads（スレッズ）に投稿した内容によると、福岡空港から戻る際、多くの観光客がやまやの「明太フランス」を大量に購入し