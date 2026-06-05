◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）「めっちゃ緊張しました。ガチガチで・・・昨日（3日）言われたんですけど、いろいろ整理するのが大変でした」今季初スタメンだった巨人の小林誠司選手。現在は、いわゆる“抑え捕手”としての役割を任されていています。もちろんスタメンで出場したい気持ちは強く持っていますが、どんな形であれ、試合に出場できるのはうれしいと語りました。「与えられた場所で