「全米女子オープン選手権・初日」（４日、リビエラＣＣ）初日は午後スタートとなった渋野日向子が日本勢トップとなる３アンダーをマークした。ホールアウト時点で首位と２打差の３位タイと好発進を決めた。前半を３バーディー、２ボギーの１アンダーで折り返した渋野。１０番、１１番と微妙な距離のバーディーパットを連続で決めてトップと２打差の３位タイへと浮上した。１２番でも難しいアプローチをパターで寄せ、しっか