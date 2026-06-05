タレントでモデルのアンミカ（54）が5日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのモデル、タレントの誕生日を祝ったことを明かし、人気女優を交えた4ショットを披露した。「先日！オシャレでさっぱり明るく太陽のような若槻千夏ちゃん、洗練癒し系で楽しい滝沢カレンちゃんのお誕生日会を、素敵な赤の装いの美肌すぎる小顔すぎる田中みな実ちゃんと開催致しましたよ」と書き出し、自身と若槻、滝沢、田中の4ショットを