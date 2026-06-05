アイドルグループ・私立恵比寿中学は5日、公式Xを更新。メンバーの中山莉子が復帰すると発表した。【写真】美脚チラリ！キュートなアイドル衣装で復帰を報告した中山莉子投稿では「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と発表。「復帰の第一歩