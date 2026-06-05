水俣湾の埋め立て地に立つ「水俣病慰霊の碑」＝熊本県水俣市環境省は5日に公表した2026年版「環境・循環型社会・生物多様性白書（環境白書）」に、公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定患者数や2度の政治解決による救済者をまとめた表を新たに加えた。これまで認定患者数は存命している人のみ記載していたが、被害者団体から全体像が伝わらないとの要望を受け、亡くなった人を含めた総数とした。環境省によると、亡くなった