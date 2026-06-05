金属探知機を駆使する愛好家によって、ローマ時代にさかのぼる「見事な」金の指輪が発見された/South West Heritage Trust（CNN） 英イングランド南西部サマセットの野原で、金属探知機を駆使するアマチュアの愛好家が、ローマ時代にさかのぼる「見事な」金の指輪を発掘した。発見者は元軍人のトラック運転手、ケビン・ミントさん（68）。イルミンスター近郊の土地を探索中、驚くべき発見に出会った。指輪は現在、地元の文化財保護