【ワシントン＝中根圭一】日米両政府は４日、人工知能（ＡＩ）を活用して科学的発見や技術革新を加速させる米国の国家プロジェクト「ジェネシス・ミッション」に、日本が初の国際パートナーとして参画すると正式発表した。自律型実験室システムの開発や先端材料など１１分野でＡＩを利用して共同研究を進める。日本の研究力の底上げにつなげ、日米が連携して中国に対抗する。柿田恭良・文部科学審議官と松尾剛彦・経済産業審議