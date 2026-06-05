お笑いタレントの山田花子が4日、自身のアメブロを更新。ボリューム満点な手作り弁当や、次男が調理を手伝ってくれたという晩ごはんを公開した。【映像】山田花子の手料理（複数カット）「今朝もランチ弁当作ったよ」と切り出した山田は、吉本新喜劇出演日に手作り弁当を持参したことを報告。冷蔵庫にあった物で「適当に作った」という、品数豊富で“はみ出しそう”なお弁当を披露した。また、同日に更新した投稿では、晩ご