11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は4日（日本時間5日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行った。当初の予定を急きょ変更した初日から再び練習会場を移し、同国1部の強豪モンテレイの施設を使用。報道陣もセキュリティーチェックを受けるなど厳重な警備体制が敷かれる中、パス練習やミニゲームなど約1時間30分のメニューでじっくりと汗を流した。左足甲に不安を抱えるMF遠藤航（リバプール）はこ