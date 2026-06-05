「カブス−アスレチックス」（４日、シカゴ）カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、六回に味方の拙守からまさかのランニング本塁打を許した。最終的にメジャーワーストの４被弾を喫し、七回途中６失点でＫＯされた。１点ビハインドの六回だった。１点を加えられなおも２死二塁。ランゲリアーズを中飛に打ち取ったかに思われたが、中堅のクロウアームストロングが完全に打球を見失った。両手を広げながら困惑する背後