ゴールデンタイムの2時間生放送番組として、今年3月から鳴り物入りで始まった『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）。MCにカズレーザー（41）とニューヨークを迎えた同番組だが、その評判はあまり好ましくない。「番組が始まってから約2カ月が経過しましたが、数字的な実績の面でいまだに振るっていない状況です。関東地区の世帯視聴率は個人で1％台を推移し続けており、ネット上では“超低視聴率番