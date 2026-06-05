◆被弾は6試合連続、直近3戦で10発浴びるカブスの今永昇太投手（32）が4日（日本時間5日）、本拠地リグリー・フィールドでのアスレチックス戦に先発登板。不運なランニング本塁打を許すなどメジャー移籍後自己ワーストの4本塁打を浴び、7回途中6失点でノックアウトされた。前日の同カードで8号ソロを放った鈴木誠也外野手（31）は9試合ぶりにベンチスタートだった。自身4連敗中と苦しむ今永。その初回、テンポ良く9球で3者凡退