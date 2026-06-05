5月31日に東京ドームで開催されたラストライブをもって、約26年半の活動に幕を下ろした人気アイドルグループ・嵐。ラストライブの終盤でメンバー5人はそれぞれに万感の思いを語り、会場や生配信で見守っていた大勢のファンの間では感謝や労いの声が続々。翌日には情報番組やワイドショーでも特集が組まれるなど、日本中が“嵐一色”に染まっていた。嵐のデビューが発表されたのは’99年9月、ハワイのクルーズ船上でのことだった。