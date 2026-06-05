6月1日、警視庁町田署は警察官の杉田大祐さん（享年37）が亡くなったことを発表した。各メディアの報道によると、5月30日に東京都町田市内の駐在所で、頭から血を流して倒れている杉田さんを同居している家族が発見し、「夫が拳銃で頭を撃った」と110番通報。病院へ搬送時は意識不明の重体だったが、その後、死亡が確認されていた。遺書は見つかっていないものの、現場には発砲された跡のある拳銃が残っており、拳銃自殺を図ったも