全国から集まった102人のクラウン（道化師）が、世界平和への願いを込めて練り歩くイベント「クラウンパレード」が、6月6日（土）に神戸ハーバーランド周辺（神戸市中央区）で行われる。2025年のクラウンパレード・東京公演フィナーレの様子「クラウンパレード」は、2022年4月からスタートしたイベント。ウクライナ南西部の港湾都市オデッサで開催されている国際クラウンフェスティバル「コメディアーダ」が、ロシアによるウクラ