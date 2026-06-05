猫の膵炎とは？ 膵炎とは、本来は食べ物を消化するために働く酵素が膵臓内で活性化して、自分の膵臓を消化して炎症を起こす病気です。これまでは、猫の膵炎は珍しいとされていましたが、最近では多くの猫が膵炎にかかっていることがわかりました。 膵炎には急性と慢性があります。急性膵炎は突然発症して症状が強く出ることが多く、慢性膵炎は長期にわたって炎症が続きゆっくりと進行していきます。猫の膵炎の約90%