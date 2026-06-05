これは、筆者の友人A子から聞いた話です。夕方の混雑したスーパーで精算をしようとしたところ、見知らぬ人に突然カゴを掴まれました。その信じられない言い分に戸惑うA子。しかし、ある一言が状況を一変させたのです。 いつもの夕方の買い物 仕事帰り、いつものスーパーに立ち寄った日のことでした。夕方の店内は混雑していて、レジ前には長い列。私はカレーの材料を詰めた重たいカゴを両手で