コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)が4日、Nintendo Switch 2向け新作サッカーゲーム「eFootball Kick―Off！」を発売した。価格はパッケージ版・ダウンロード版ともに 3,850円(税込)。 【画像】ゲーム内のリアルすぎるサッカー日本代表ウイイレもここまで進化！ 同作は同社の名作サッカーゲーム「ウイニングイレブン」から進化した「eFootball」シリ&