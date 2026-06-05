女優の佐々木希（38）がグルメトーク番組「人生最高レストラン」（TBS系=5月23日放送）に出演。デビュー当時の厳しい事務所ルールに反抗した過去を明かし、話題になっている。【もっと読む】渡部建「多目的トイレ不倫」謝罪会見から5年でも続く「許してもらえないキャラ」…脱皮のタイミングは佐々木希が握る佐々木は、地元・秋田の雑貨屋でアルバイトをしていた16歳の頃にスカウトされ、18歳で上京しモデルデビュー。上京当