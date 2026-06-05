長友佑都が2度の練習場変更というアクシデントについて言及した北中米ワールドカップ（W杯）に向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6月4日、メキシコ1部モンテレイの練習場でトレーニングを実施した。練習後に取材に応じたDF長友佑都は、直面している度重なる練習場変更について「もうあの様なこと（ブラジル大会での失敗）はないんじゃないかなと思うんでね。問題ないと思います」と語り、