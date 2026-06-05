モンテレイの事前合宿2日目に25歳日本代表MF久保建英が6月4日、25歳の誕生日を迎えた。北中米ワールドカップ（W杯）に向けた事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでメモリアルバースデー。日本代表では何度も経験した誕生日だが、初めてW杯で過ごした。W杯メンバーには久保より年下が4人。そのなかで、今回初めてともにプレーする21歳FW塩貝健人について「僕とはまた違う感じの日本人ぽくないところがあって面白い」と絶賛した