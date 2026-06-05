『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）』（Nintendo Switch 2）の発売日が、2026年8月28日に決定。6月5日よりパッケージ版の予約受付が開始され、ダウンロード版の予約は6月11日0時に開始予定。【写真】特典付きのスイッチ2版『エルデンリング』パッケージ『ELDEN RING』は、2022年にPS5、Xbox Series X|S、Steamなどで発売したダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。