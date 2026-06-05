◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、栗東トレセン前走の京王杯スプリングＣで重賞初制覇を飾ったワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）は厩舎周りの引き運動で調整した。池添調教師は「変わりなくきています。前走も１０キロくらい輸送で減ったので、今回も同じくらいで出せそうそうです」とうなずいた。キャリア１０戦で掲示板を５勝、２着３回。唯一