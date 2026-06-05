◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、栗東トレセン４年連続の参戦となるガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は角馬場で運動してから坂路を６６秒７―１５秒４。軽快な脚取りを披露した。７枠１４番に決定し、杉山晴調教師は「跳びが大きいので、本質的に外を走らせる方がのびのびと走らせられる。いいと思いました」と歓迎した。昨年の春秋マイル