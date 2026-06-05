元欅坂４６・平手友梨奈の最新姿が「雰囲気変わりましたね」「表情柔らかくなったね」と反響を呼んでいる。「平手友梨奈ＭｕｓｉｃＳｔａｆｆ」の公式インスタグラムが５日までに更新され、ソロ初のアルバム「無表情な表情」が発売されたことを報告。「無事平手友梨奈にも到着。皆さんの好きな楽曲は？？」とファンんに呼びかけた。アルバムを手に取る平手の様子を撮影したショート動画をアップ。ストライプのジレをオシ