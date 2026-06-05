ＦＣ東京は５日、ＭＦ東慶悟との契約が百年構想リーグ限りで満了となり、退団すると発表した。３５歳のＭＦ東は大分、大宮を経て２０１３年に加入。ＦＣ東京には１３年半在籍した。キャリア通算Ｊ１で４１０試合２８得点、Ｊ２で２９試合６得点の実績を誇る。ＦＣ東京では４３１試合出場で２５得点。クラブを通じ、「ＦＣ東京ファン・サポーターのみなさん。１４年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にあり