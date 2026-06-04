X（旧Twitter）にて、5月1日から試験的に運用が始まった内閣広報室試行アカウントが、6月2日より「内閣広報官（色々投稿試し中）」に生まれ変わった。元々は1カ月限定の運用を想定していたが、引き続き内閣広報官の佐伯耕三氏が運用し、高市政権にまつわるあらゆる情報を届けていく予定だ。 関連記事：サナエトークン騒動が映した「トークン経済」の限界価格は右肩下がりで大半がゴミクズ化 首相の動静などをXで