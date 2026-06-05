■『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』月亭八光の人気コーナーにゲスト参戦5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、6日放送のカンテレバラエティー『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』（毎週土曜 後1：59 ※関西ローカル）に出演する。月亭八光がゲストに地元を案内してもらう人気コーナー「八光を地元案内」が記念すべき100回目を迎え、八光の大親友だという横山が節目の機会を祝うべく駆けつける。【写真】横山裕に弟・充さんがサプラ