赤沢亮正経済産業相は5日の閣議後会見で、先端半導体の国産化を目指すラピダスに対し、政府が1500億円を追加出資したと明らかにした。出資は2月の1千億円に続き2度目。「政府が進める成長投資の要で、国益のために必ず成功させないといけない」と述べた。出資金は回路線幅が2ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の製品を量産するための設備投資や、さらに性能の高い1.4ナノメートル相当の研究開発などに充てられる。新たに