参院予算委で答弁する高市首相＝5日午前高市早苗首相は5日の参院予算委員会で、エネルギー価格高騰に伴う国民への節約要請は現時点で不要だとの認識を重ねて示した。「生活や経済に大きな影響を与えてしまうような行き過ぎた省エネ、節約を呼びかける段階にはない」と語った。今夏も猛暑が予想されるとして「熱中症に気を付け、エアコンを使ってほしい」とも訴えた。南米の関税同盟、メルコスル（南部共同市場）との経済連携協