東京都江戸川区にある金塊を取り扱う業者に、警視庁が古物営業法に基づく立ち入り検査をしたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。業者の情報が匿名・流動型犯罪グループに流れたとみて、防犯指導や取引実態の把握を進める。